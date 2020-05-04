Учёные: вероятность заразиться СOVID-19 дома выше всего

Эксперты Southeast University, Tsinghua University и The University of Hong Kong провели анализ случаев вспышек коронавируса, в которых заразились больше трёх человек. Оказалось, что в стенах дома заразившихся было больше всего (79,9%).
Из исследования были исключены данные провинции Хубэй,
Случаев заражения на открытом воздухе известно меньше всего: так заболел только один человек.
Данное исследование ещё не прошло рецензирование, и авторы просят не учитывать его в медицинской практике.
Ранее NEWS.ru писал, что у заражённых коронавирусом зачастую наблюдается необычный симптом, который врачи называют «счастливой гипоксией». В таком состоянии больной чувствует себя хорошо, в то время как его организм находится в неудовлетворительном состоянии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен