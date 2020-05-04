Учёные: вероятность заразиться СOVID-19 дома выше всего

https://static.news.ru/photo/d84e0d2a-8e3b-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Эксперты Southeast University, Tsinghua University и The University of Hong Kong провели анализ случаев вспышек коронавируса, в которых заразились больше трёх человек. Оказалось, что в стенах дома заразившихся было больше всего (79,9%).

Из исследования были исключены данные провинции Хубэй, передаёт MedRxiv. Также многие люди заражались в общественном транспорте (34%). При этом сумма может быть выше 100%, так как некоторым вспышкам соответствуют сразу несколько категорий мест.

Случаев заражения на открытом воздухе известно меньше всего: так заболел только один человек.

Данное исследование ещё не прошло рецензирование, и авторы просят не учитывать его в медицинской практике.

Ранее NEWS.ru писал, что у заражённых коронавирусом зачастую наблюдается необычный симптом, который врачи называют «счастливой гипоксией». В таком состоянии больной чувствует себя хорошо, в то время как его организм находится в неудовлетворительном состоянии.