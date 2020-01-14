Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) изучили найденные в пещере Таврида кости животных, возраст которых составляет около 1,5 млн лет, и выяснили кому именно они принадлежали.
Оказалось, что в пещере были обнаружены останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трёх-четырёх медведей различных видов, двух видов быков, лошадей Стенона и одного гигантского страуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, ссылаясь на слова ведущего методиста зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрия Старцева.
В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов, — заявил он.
По его словам, обнаруженная в пещере фауна уникальна для Крыма. При этом подобные останки ранее находили на территории Кавказа, Турции и Европы, передаёт
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