https://static.news.ru/photo/e601d6ca-36c7-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями Фото: Пресс-служба КФУ

Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) изучили найденные в пещере Таврида кости животных, возраст которых составляет около 1,5 млн лет, и выяснили кому именно они принадлежали.

Оказалось, что в пещере были обнаружены останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трёх-четырёх медведей различных видов, двух видов быков, лошадей Стенона и одного гигантского страуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, ссылаясь на слова ведущего методиста зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрия Старцева.

В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов, — заявил он.

По его словам, обнаруженная в пещере фауна уникальна для Крыма. При этом подобные останки ранее находили на территории Кавказа, Турции и Европы, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.