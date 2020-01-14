Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями Фото: Пресс-служба КФУ

Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) изучили найденные в пещере Таврида кости животных, возраст которых составляет около 1,5 млн лет, и выяснили кому именно они принадлежали.

Оказалось, что в пещере были обнаружены останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трёх-четырёх медведей различных видов, двух видов быков, лошадей Стенона и одного гигантского страуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, ссылаясь на слова ведущего методиста зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрия Старцева.

В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов, — заявил он.

По его словам, обнаруженная в пещере фауна уникальна для Крыма. При этом подобные останки ранее находили на территории Кавказа, Турции и Европы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.

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