Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.

Об этом сообщает Музей естественной истории Флориды, ссылаясь на научный журнал Scientific Reports. По его данным, изучением останков аборигенов занимался куратор музея Уильям Кигэн с коллегами. Они выяснили, что племена карибов действительно присутствовали на северных островах Карибского залива тогда, когда Колумб добрался до них. От местных племён он услышал рассказы, а потом и сам столкнулся с аборигенами, практикующими ритуальный каннибализм, передаёт ТАСС.

Исследователи изучили черепа аборигенов и по форме некоторых из них догадались, что за 600 лет до первого плавания Колумба племена карибов стали проникать на соседние земли и подчинять местные мирные племена. Учёные предположили, что ритуальный каннибализм они использовали для запугивания местных индейцев.

Я потратил несколько лет на то, чтобы доказать, что Колумб ошибался. На самом деле он был прав, — признался Кигэн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что предложение шведского учёного-бихевиориста Магнуса Сёдерлунда есть мясо умерших людей ради спасения планеты от последствий глобального изменения климата недопустимо, заявила телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что в человеческом обществе наложено табу на каннибализм.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях