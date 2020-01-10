Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
Об этом сообщает Музей естественной истории Флориды, ссылаясь на научный журнал
Исследователи изучили черепа аборигенов и по форме некоторых из них догадались, что за 600 лет до первого плавания Колумба племена карибов стали проникать на соседние земли и подчинять местные мирные племена. Учёные предположили, что ритуальный каннибализм они использовали для запугивания местных индейцев.
Я потратил несколько лет на то, чтобы доказать, что Колумб ошибался. На самом деле он был прав, — признался Кигэн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что предложение шведского учёного-бихевиориста Магнуса Сёдерлунда есть мясо умерших людей ради спасения планеты от последствий глобального изменения климата недопустимо, заявила телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что в человеческом обществе наложено табу на каннибализм.
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