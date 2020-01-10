https://static.news.ru/photo/810f6d9c-33b4-11ea-87ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.

Об этом сообщает Музей естественной истории Флориды, ссылаясь на научный журнал Scientific Reports . По его данным, изучением останков аборигенов занимался куратор музея Уильям Кигэн с коллегами. Они выяснили, что племена карибов действительно присутствовали на северных островах Карибского залива тогда, когда Колумб добрался до них. От местных племён он услышал рассказы, а потом и сам столкнулся с аборигенами, практикующими ритуальный каннибализм, передаёт ТАСС .

Исследователи изучили черепа аборигенов и по форме некоторых из них догадались, что за 600 лет до первого плавания Колумба племена карибов стали проникать на соседние земли и подчинять местные мирные племена. Учёные предположили, что ритуальный каннибализм они использовали для запугивания местных индейцев.

Я потратил несколько лет на то, чтобы доказать, что Колумб ошибался. На самом деле он был прав, — признался Кигэн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что предложение шведского учёного-бихевиориста Магнуса Сёдерлунда есть мясо умерших людей ради спасения планеты от последствий глобального изменения климата недопустимо, заявила телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что в человеческом обществе наложено табу на каннибализм.