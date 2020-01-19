https://static.news.ru/photo/fb682560-3ab3-11ea-96fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: College of Engineering and Applied Science at Colorado University Boulder

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере (США) создали «живой бетон» — материал, сделанный при помощи фотосинтезирующих бактерий, который может расти и восстанавливать повреждения.

Об этом сообщает ScienceAlert. Разработанный материал представляет собой смесь из желатина, песка и цианобактерий. Получившаяся в результате соединения этих компонентов структура смогла трижды восстановить повреждения, после того как исследователи делали в ней разрез. «Живой бетон» может знаменовать собой прорыв в зарождающейся области самосборных материалов.

В момент формирования смесь имеет тёмно-зелёный цвет, который тускнеет по мере того, как умирают бактерии. В правильных условиях микроорганизмы могут прожить несколько недель, позволяя материалу расти и регенерировать. В открытии выразило особенную заинтересованность Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). «Живой бетон», возможно, получится использовать для возведения построек в отдалённых пустынных районах, где имеются трудности со строительными материалами, или даже в космосе.

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