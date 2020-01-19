Учёные из Университета Колорадо в Боулдере (США) создали «живой бетон» — материал, сделанный при помощи фотосинтезирующих бактерий, который может расти и восстанавливать повреждения.
Об этом
В момент формирования смесь имеет тёмно-зелёный цвет, который тускнеет по мере того, как умирают бактерии. В правильных условиях микроорганизмы могут прожить несколько недель, позволяя материалу расти и регенерировать. В открытии выразило особенную заинтересованность Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). «Живой бетон», возможно, получится использовать для возведения построек в отдалённых пустынных районах, где имеются трудности со строительными материалами, или даже в космосе.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект использования грибов на Луне.
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