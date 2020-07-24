Учёные создали препарат, предотвращающий сердечные приступы

https://static.news.ru/photo/10ef1220-cdb9-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpg Фото: magebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Группа учёных из австралийского Университета Монаш разработала препарат, который предотвращает сердечные приступы. Специалисты проводили исследование на мышах, моделируя у грызунов сердечный приступ.

Оказалось, что образование тромбоцитов происходит из-за наличия в организме фермента осфоинозитид-3-киназа класса II. Когда учёные смогли искусственным путём убрать его из организма, тромбы перестали образовываться.

В преддверии сердечного приступа изменяется циркуляция крови. Это влияет на изменение мембраны на срезах тромбоцитов. Из-за этого мембрана предотвращает прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Фермент усиливает свёртываемость крови, из-за этого происходит сердечный приступ.

Учёные научились ингибировать этот фермент, что предотвращало инсульты и сердечные приступы, которые происходили из-за закупорки сосудов, сообщает Science Translational Medicine.

Медики испытывали лекарство на лабораторных мышах, а также с применением крови человека. На следующем этапе своей работы специалисты планируют создать усовершенствованный вариант препарата, который можно использовать для широкого применения. После этого последуют клинические испытания. Если они пройдут успешно, тогда препарат появится в продаже.

Ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 18 млн человек. Это одна треть от всех смертей в мире.

NEWS.ru писал, что американские медики считают красные образования на коже признаками потенциальных проблем с сердцем. Чаще всего они появляются на пальцах рук и ног.