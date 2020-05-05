Учёные создали антитело, способное победить COVID-19

https://static.news.ru/photo/e7ef0a76-8ecd-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Немецкие и голландские учёные разработали экспериментальное моноклональное антитело, способное в лабораторных условиях уничтожить коронавирус. Оно блокирует белковые шипы вируса и не позволяет ему проникнуть в клетку.

Как говорится в журнале Nature Communications, антитело побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV. Его принцип действия схож с белками, которые вырабатываются в организме человека иммунными клетками.

Эксперимент проводился на мышах. Теперь учёные решили синтезировать антитело для человека.

Ранее, как писал NEWS.ru израильские учёные выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их предполагается использовать для создания вакцины, заявил министр обороны Нафтали Беннет. О прорыве в работе специалистов он сообщил по итогам визита в секретную лабораторию Института биологических исследований, где ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме человека.