Учёные создали антитело, способное победить COVID-19

Немецкие и голландские учёные разработали экспериментальное моноклональное антитело, способное в лабораторных условиях уничтожить коронавирус. Оно блокирует белковые шипы вируса и не позволяет ему проникнуть в клетку.
Как
Эксперимент проводился на мышах. Теперь учёные решили синтезировать антитело для человека.
Ранее, как писал NEWS.ru израильские учёные выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их предполагается использовать для создания вакцины, заявил министр обороны Нафтали Беннет. О прорыве в работе специалистов он сообщил по итогам визита в секретную лабораторию Института биологических исследований, где ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме человека.
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