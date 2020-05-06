Учёные создали антистрессовую музыку для кошек

Американские учёные сочинили специальную музыку для кошек, которая снижает уровень стресса во время посещения ветеринара. Она основана на звуках, издаваемых самими животными.
Специалисты провели эксперимент с участием двух десятков кошек. Во время визита к ветеринару животным включали классические произведения, специальную «кошачью» музыку или оставляли в тишине. Поведение кошек фиксировалось на видеокамеру, а затем анализировалось.
В итоге выяснилось, что спокойнее всего кошки вели себя именно во втором случае,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве запустили сервис для онлайн-общения с живущими в приютах кошками. Пользователи могут наблюдать за животными, не выходя из дома, делать пожертвования или стать хозяевами для них.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен