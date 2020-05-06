Учёные создали антистрессовую музыку для кошек

https://static.news.ru/photo/10b13e02-8fa0-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские учёные сочинили специальную музыку для кошек, которая снижает уровень стресса во время посещения ветеринара. Она основана на звуках, издаваемых самими животными.

Специалисты провели эксперимент с участием двух десятков кошек. Во время визита к ветеринару животным включали классические произведения, специальную «кошачью» музыку или оставляли в тишине. Поведение кошек фиксировалось на видеокамеру, а затем анализировалось.

В итоге выяснилось, что спокойнее всего кошки вели себя именно во втором случае, сообщает Journal of Feline Medicine and Surgery.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве запустили сервис для онлайн-общения с живущими в приютах кошками. Пользователи могут наблюдать за животными, не выходя из дома, делать пожертвования или стать хозяевами для них.