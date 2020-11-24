Учёные рассказали о стойкости «коронавирусной» плёнки на поверхностях

https://static.news.ru/photo/418d5a2c-2ee4-11eb-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на поверхности, сохраняют инфекционность в течение нескольких дней, превращаясь в микроскопическую, похожую на блинчик, плёнку после испарения воды в капле, выяснили индийские учёные.

При этом 99,9% жидкости исчезает с поверхности через считанные минуты, но вирус выживает, «прикрываясь» защитной плёнкой толщиной в нанометры, препятствующей испарению, пишет Daily Mail.

Время испарения этой плёнки зависит от материала, на котором она образовалась. Например, не нержавеющей стали и меди вирус сохраняется 24 и 16 часов соответственно, на полипропилен может продержаться более 150 часов, на стекле — более 80.

Профессора рекомендовали регулярно дезинфицировать все поверхности, к которым часто прикасаются люди. Помимо экранов смартфонов, требуют тщательной обработки предметы из хлопка и дерева.

Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, профессора IIT Bombay, специализируются на компьютерном моделирования и используют принципы физики, чтобы понять, как капли с частицами коронавируса могут распространять болезнь. Для своего исследования они провели эксперименты в лабораторных условиях с изменением тепла и воздушных потоков — влияющих на скорость испарения факторов.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Физика жидкостей».

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