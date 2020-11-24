Врач назвал смертельные симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/eed65624-2e6d-11eb-995a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У коронавируса есть проявления, которые указывают на то, что человек уже находится на грани жизни и смерти и медикам необходимо срочно вмешаться. О них рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Особое внимание стоит обратить на посинение краешков губ, синий цвет носогубного треугольника и возрастание частоты дыхания, когда заболевший не двигается. Все эти признаки указывают на то, что в крови слишком мало кислорода.

Болибок подчеркнул, что такие симптомы могут указывать на развитие дыхательной недостаточности, но одышку при этом считать специфическим симптомом COVID нельзя. Самым характерным маркером того, что у вас, скорее всего, коронавирус, является потеря возможности ощущать запахи и чувствовать вкус.

Врач ещё раз призвал не пытаться лечить опасное заболевание самостоятельно. Этот вирус очень опасен, он умеет принимать разные формы и может протекать по-разному в одной семье.

Не нужно медлить, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека всё нормально было, а завтра он уже в реанимации на трубке лежит, — сказал Болибок в эфире НСН.

Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бессимптомный носитель COVID-19 может заражать окружающих от одной до двух недель. Сроки выделения вируса у бессимптомных носителей составляют от одной до двух недель. При этом пациенты со средней тяжестью (присутствует температура, кашель и другие симптомы) могут выделять вирус до трёх недель. Ещё дольше выделяется вирус у тех, кто переносит инфекцию в тяжёлой форме, когда лечение может доходить до реанимации.

Как писал NEWS.ru, жертвами COVID в России за прошедшие сутки стал 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии. Самое большое число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, там за сутки врачам не удалось спасти жизни 80 пациентам. В Москве от коронавирусной инфекции скончались 76 человек.