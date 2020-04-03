Учёные рассказали о мутации, сделавшей коронавирус опаснее

https://static.news.ru/photo/025f75f8-75ba-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Научные сотрудники Университета Миннесоты изучили механизм внедрения нового коронавируса в клетки человеческого организма. Исследование они проводили на сопоставлении этого возбудителя, SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19), и SARS (вызвал всплеск атипичной пневмонии 2002-2003 годах).

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. В своё время сотрудники этого университета сделали вывод, что вирус SARS благодаря одной конкретной мутации получил возможность поражать человеческий организм. Для перехода SARS-CoV-2 от мышей к людям потребовалось несколько мутаций.

Эти мутации сформировали у нового коронавируса особые белковые шипы, которые и помогают возбудителю быстро и крепко внедрятся в клетки лёгких человека, что даёт SARS-CoV-2 эффективнее инфицировать организм и быстрее распространяться.

Это открытие пригодится при разработке противовирусных препаратов на основе моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать белковые шипы.

Китайские учёные на днях сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях.

По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом нового типа, скончались 55 092 человека, поправились более 219 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 245 646 случаев COVID-19.

В Европе по числу заболевших теперь лидирует Испания, там поставлено 117 710 диагнозов, умерло 10 935 человек. На втором месте — Италия, где подтверждено 115 242 случая заболевания и скончались 13 915 человек.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области. Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян, писал NEWS.ru.