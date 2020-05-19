Учёные рассказали, когда социальная дистанция бесполезна

https://static.news.ru/photo/523bf55c-99ea-11ea-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже небольшой ветер может сделать социальное дистанцирование бесполезным. К такому выводу пришли американские учёные.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно держать дистанцию в полтора-два метра. Однако, как выяснили специалисты, при небольшом дуновении всего за пять секунд капли слюны после чихания может отнести ветром на шесть метров. При сильном ветре скорость распространения ещё выше.

При этом капли слюны могут оставаться в воздухе в среднем около 12 минут даже после того, как заражённый человек громко поговорит, передаёт ТАСС со ссылкой на результаты исследований, обнародованные в научном журнале Physics of Fluids.

За основу учёные взяли компьютерное моделирование, которое показало, как капельки слюны движутся в воздухе — например, после того как человек чихнул. Симуляция учитывала влажность воздуха, способность частиц рассеиваться, взаимодействие молекул слюны и воздуха, а также то, как жидкость постепенно испаряется из капелек слюны.

Результаты показали, что в основной группе риска — дети и взрослые невысокого роста, так как у них риск попасть в такое «облако» выше из-за особенностей оседания микрочастиц.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что меры социального дистанцирования, которые выражаются в виде рассадки пассажиров через одного, невозможно применить в самолётах. Как писал NEWS.ru, это снизит окупаемость рейсов, что приведёт к подорожанию билетов.