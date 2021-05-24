Учёные предупредили о риске извержения крупнейшего вулкана Земли

Учёные Университета Майами зафиксировали накопление магмы под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайских островах. Этот процесс может быть признаком грядущего катастрофического извержения и землетрясения. Выводы исследователей представлены в журнале Nature.
Движение поверхности в районе вулкана замеряли спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями.
Исследователи зафиксировали смещение поверхности под восточным краем вулкана вдоль горизонтального разлома, при этом в западной части движения не наблюдалось. Это указывает на возможное землетрясение с эпицентром под западным флангом с последующим извержением. Стихийное бедствие станет неизбежным, если приток магмы не прекратится.
Мауна-Лоа является крупнейшим вулканом Земли. Его извержения оставляют очень мало времени для эвакуации из-за быстрого течения потоков лавы. В 1950 году после землетрясения магнитудой 6,3 и последовавшим извержением лава достигла берега за три часа.
Ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате извержения вулкана Ньирагонго — одного из самых активных в Африке, известного сверхтекучей лавой вследствие особого химического состава.