Учёные предупредили о риске извержения крупнейшего вулкана Земли

https://static.news.ru/photo/ff1efa2e-bd36-11eb-9967-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Учёные Университета Майами зафиксировали накопление магмы под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайских островах. Этот процесс может быть признаком грядущего катастрофического извержения и землетрясения. Выводы исследователей представлены в журнале Nature.

Движение поверхности в районе вулкана замеряли спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями. Выяснилось , что в период с 2014-го по 2020 год около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело, расположенное на глубине около 2,5 километра к югу от кальдеры (котловины, образующейся в результате извержения вулкана). В 2015 году скопление магмы начало двигаться к югу в область с пониженным давлением пород, но в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. Учёные говорят, что такие изменения магматического тела под Мауна-Лоа происходят впервые.

Исследователи зафиксировали смещение поверхности под восточным краем вулкана вдоль горизонтального разлома, при этом в западной части движения не наблюдалось. Это указывает на возможное землетрясение с эпицентром под западным флангом с последующим извержением. Стихийное бедствие станет неизбежным, если приток магмы не прекратится.

Мауна-Лоа является крупнейшим вулканом Земли. Его извержения оставляют очень мало времени для эвакуации из-за быстрого течения потоков лавы. В 1950 году после землетрясения магнитудой 6,3 и последовавшим извержением лава достигла берега за три часа.

Ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате извержения вулкана Ньирагонго — одного из самых активных в Африке, известного сверхтекучей лавой вследствие особого химического состава.