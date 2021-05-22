Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в ДР Конго

https://static.news.ru/photo/6cefab3a-bbb5-11eb-81ce-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

По меньшей мере пять человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате извержения вулкана Ньирагонго — одного из самых активных в Африке, известного сверхтекучей лавой вследствие особого химического состава. Об этом рассказал военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима, пишет ТАСС.

Извержение началось накануне вечером. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация жителей — примерно семь тысяч человек сбежали в соседнюю Руанду. Сам город не пострадал. Основной поток лавы двигался в направлении аэропорта, однако остановился в 50 метрах от его границы.

Во время эвакуации из административного центра провинции города Гома в ДТП погибли пять человек. Кроме того, в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключённых из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы, — рассказал Ндима.

Сейчас власти оценивают ущерб от извержения вулкана. Так, застывшая лава в 17 километрах к северу от Гомы перерезала шоссе на Рутшуру. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана, — были разрушены десятки домов.

Ранее стало известно, что на золотодобывающем руднике в провинции Западная Суматра на территории Индонезии произошёл сход оползня, в результате которого погибли не менее семи человек. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили журналисты, ссылаясь на главу местного управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также на заявления местных властей.

Исходя из предоставленных сведений, сход оползня произошёл после сильных дождей.