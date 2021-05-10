В Индонезии при сходе оползня погибли не менее семи человек

https://static.news.ru/photo/b59e7c72-b231-11eb-9be4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

На золотодобывающем руднике в провинции Западная Суматра на территории Индонезии произошёл сход оползня, в результате которого погибли не менее семи человек. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили журналисты Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на главу местного управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также на заявления местных властей.

Исходя из предоставленных сведений, сход оползня произошёл после сильных дождей. Именно они привели к сходу потока грязи с камнями и мусором. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек. Сотрудники спасательных служб нашли и госпитализировали девять выживших. Ещё один человек пропал без вести.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате крушения судна, произошедшего у берегов Сан-Диего. Об этом сообщает в Twitter американская пожарно-спасательная служба.

По сообщениям спасателей, корабль перевернулся. Погибли два человека, еще 23 пострадали, они госпитализированы. По имеющимся данным, у большинства госпитализированных травмы не представляют угрозы жизни, однако троим необходима срочная медицинская помощь.