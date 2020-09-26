Учёные предупредили о вредном влиянии татуировок на терморегуляцию тела

https://static.news.ru/photo/bc911930-0175-11eb-8f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Нанесение татуировок нарушает работу эккриновых желёз кожи, отвечающих за потоотделение, выяснили учёные Университета Саутерн Методист в Далласе.

Таким образом, большое количество татуировок может нарушить терморегуляцию организма, пишет Naked Science.

Специалисты поставили серию экспериментов с участием добровольцев, имеющих татуировки площадью не менее 5,6 квадратного сантиметра. Их одевали в специальные костюмы и подавали внутрь горячую воду, чтобы добиться максимально обильного потоотделения. При этом учёные замеряли объём выделяемого пота и температуру тела как на татуированных, так и на «чистых» участках тела.

Эксперименты показали, что эккриновые железы на всех участках кожи реагировали на повышение температуры окружающей среды синхронно, однако выделение пота на покрытых татуировками участках кожи происходило намного слабее.

Результаты исследования были опубликованы в качестве статьи в научном журнале Journal of Applied Physiology.

Эксперты отмечают, что несмотря на негативные влияния татуировок на терморегуляцию, важно понимать, что у каждого человека около сотни эккриновых желёз на каждый сантиметр кожи и, следовательно, небольшие татуировки не могут серьёзно навредить. Однако учёные рекомендуют тем, кто планирует покрыть рисунками значительную часть своего тела, помнить о риске для терморегуляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России вырос спрос на удаление татуировок.