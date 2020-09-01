Мода прошла: в России растёт спрос на удаление татуировок

Ещё 30 лет назад наличие татуировки указывало на то, что человек побывал в местах не столь отдалённых. Сейчас же рисунки не имеют ничего общего с уголовным миром и считаются элементом имиджа. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (58%) нейтрально относятся к тем, у кого есть тату. Рисунки же на собственном теле имеют только 11% наших соотечественников. При этом в последние годы растёт спрос на удаление уже нанесённых татуировок, утверждают представители индустрии. NEWS.ru выяснил у экспертов, почему люди спешат избавиться от рисунков на теле.

За последние несколько лет в России на 30% выросло число запросов на сведение татуировок — такие данные в беседе с NEWS.ru привёл эксперт по удалению татуировок, мастер тату Артём Соколов. Он назвал три причины, почему люди массово избавляются от рисунков на теле.

Первая — в тату-мире появилось много непрофессионалов, которые не умеют делать перманентные рисунки на теле качественно. Благодаря разнообразным курсам, которые можно пройти даже онлайн, почти каждый может получить сертификат мастера и начать набирать клиентов. Как рассказал Соколов, многие из таких недоучек, собирая портфолио, выдают чужие работы за свои и вводят клиентов в заблуждение. Клиенты приходят к таким мастерам и получают неудовлетворительный результат. Разочарованные люди идут переделывать неудачные татуировки.

Вторая — наличие татуировки на видном месте часто препятствует движению по карьерной лестнице, сообщил Соколов. Особенно если человек работает в банке или на госслужбе. В таком случае ему приходится выбирать — или самовыражение, или повышение по службе. Многие, несомненно, выбирают второе.

Ещё одна категория — люди, которые поменяли свои взгляды на наличие татуировки на собственном теле. То, что ещё 10 лет назад им казалось модным, сейчас видится досадным недоразумением.

У многих изменились жизненные обстоятельства. Например, женщина родила детей и не хочет показывать им дурной (по её мнению) пример. Или человек стал более религиозным или вовсе принял другую веру. Артём Соколов звёздный эксперт по удалению татуировок, мастер тату звёздный эксперт по удалению татуировок, мастер тату

За последние 7-8 лет значительно вырос спрос на удаление татуировок, подтверждает слова коллеги мастер тату Александр Касаткин. Также распространена услуга «перекрытие старой тату», когда поверх одного рисунка наносится другой.

Olga Sokolova/Global Look Press

Эксперт выделяет ещё одну категорию клиентов — подростки, которые сделали рисунок на теле вопреки запретам старших. Родители приводят за руку детей, чтобы ликвидировать рисунок.

Понятно, что у детей денег нет, и они ищут варианты дешёвые или совсем бесплатные. Получается очень плохо. Удалять такие вещи долго и сложно. Чем свежее рисунок, тем сложнее его вывести. Александр Касаткин мастер тату мастер тату

Довольно распространённая категория желающих удались татуировку — бывшие заключённые, сообщил Касаткин. В местах не столь отдалённых до сих пор в почёте «золотые купола» на груди и «перстни» на пальцах. Когда человек освобождается и хочет начать нормальную жизнь, он стремится избавиться от элементов уголовного мира.

К профессиональным мастерам сейчас выстроилась очередь из клиентов, которые хотели сэкономить на татуировке, обратились к дилетантам, но получили расплывчатый и кривой рисунок, подтвердил слова коллег в беседе с NEWS.ru руководитель тату-студии Роман Зуев. По словам эксперта, в последние годы количество мастеров, которые оказывают некачественные услуги значительно выросло. «Сейчас татуировщиками стали даже те, кто рисовать не умеет», заключает Зуев.

Чтобы не нарваться на плохого мастера тату, нужно изучить рынок, советуют эксперты. Необходимо знать средние цены на услуги. Разница в меньшую сторону более чем на 20–30% обычно говорит о том, что квалификация мастера оставляет желать лучшего. Также, по словам Александра Касаткина, можно изучить ролики в Интернете и посмотреть, как работают настоящие мастера: какие инструменты используют, какие материалы, каков подход к работе.

Мода на татуировки стремительно меняется. Если ещё 10 лет назад были в моде художественные полотна, похожие на картины, то сегодня молодёжь выбирает простые контурные рисунки, сообщили NEWS.ru мастера. Например, очертание животного или дерева. Самая распространённая область для нанесения орнамента — предплечье. Эту зону охотно украшают, как мужчины, так и женщины.