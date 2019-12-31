https://static.news.ru/photo/78dc603e-2ca8-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/AN2-020/Global Look Press

Учёные продолжают искать новые способы борьбы с глобальным потеплением. Специалисты предложили использовать для охлаждения планеты так называемые стратосферные «аэрозольные инъекции».

В основе метода — отправка в атмосферу группы воздушных шаров и самолётов для распыления светоотражающих частиц. Такие частицы будут отражать часть солнечного тепла обратно в космос, что в свою очередь уменьшит его поступление на Землю, пишет издание Gizmodo.

В качестве доказательства эффективности такого способа специалисты называют случай с вулканом Тамбора в Индонезии в 1815 году. Тогда из-за его извержения температура планеты упала на 2 градуса по Фаренгейту. Однако на следующее лето в мире случился массовый голод и потеря урожая.

Ранее специалисты Минприроды рассказали об аномальном потеплении в Арктике. Как писал NEWS.ru, к 2005 году площадь ледяного покрова уменьшилась до 300 тыс. кв. км, а в 2018 году ледяной покров уменьшился ещё на 100 тыс. кв.м.