Учёные оценили «доказательства» лабораторного происхождения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Версии об искусственном или естественном происхождении коронавируса нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку все доказательства того или другого варианта являются косвенными. Об этом заявил в беседе с РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее издание Daily Mail опубликовало статью, в которой рассказывалось о «доказательствах» лабораторного происхождения COVID-19.

Ясность могла бы наступить, если бы Китай предоставил лабораторные журналы и другие материалы, дающие исчерпывающий ответ о задачах Уханьского института вирусологии. Китайская сторона не торопится с этим, — заявил Аграновский.

Учёный отметил, что в белке шипа SARS CoV-2 действительно есть элементы. которые отсутствуют у родственных коронавирусов. Именно этот фактор приводится в качестве доказательства искусственного происхождения вируса. Однако даже такие нюансы можно объяснить умением вирусов перестраиваться и изменяться в ходе эволюции при переходе от одного носителя к другому, отметил Аграновский.

В свою очередь врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что для возникновения COVID-19 достаточно естественного пути развития.

По словам учёного, существует большое количество различных вирусов, многие из которых происходят из Юго-Восточной Азии, где влажно и тепло, — сказал Малышев.

Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса.

Анализируя образцы коронавируса в попытке разработать вакцину, учёные из Великобритании и Норвегии нашли в образцах уникальные следы, которые, по их словам, могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Специалисты также отметили, что у SARS-CoV-2 не удаётся выявить естественного предка.