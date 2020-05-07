Учёные объяснили высокую заразность коронавируса

https://static.news.ru/photo/a230ce12-9007-11ea-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус сочетает в себе геномы других вирусов, чем объясняется его высокий уровень заразности. Он содержит черты двух коронавирусов, при соединении которых получилась очень опасная инфекция.

Исследование провели учёные из Корнеллского университета США, которые опубликовали результаты работы в журнале Journal of Molecular Biology. По их данным, геном нового коронавируса на 96% состоит из генома вируса атипичной пневмонии, унесшего жизни 774 человек в 2003 году. Также новый вирус обладает чертами доброкачественного человеческого коронавируса.

Именно это соединение даёт на выходе вирус, который не только смертельно опасен, но и распространяется с огромной скоростью. Новый коронавирус опасен не только для человека, но и для кошек, обезьян, хорьков и норок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разведсообщество в США опасается, что коронавирус нового типа могут использовать в качестве биологического оружия. Это не значит, что американские силовые ведомства верят в рукотворное происхождение COVID-19.