Учёные обнаружили уязвимые для коронавируса клетки человека

https://static.news.ru/photo/8a7ae74c-85c3-11ea-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи из Бостонской детской больницы определили, какие клетки в лёгких, носовых пазухах и кишечнике наиболее уязвимы для коронавируса. Учёным помогла база данных медучреждения, которая изначально предназначалась совершенно для других целей.

Об этом сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что специалисты пришли к выводу о важности протеинов, необходимых коронавирусу для проникновения в клетку. Два протеина содержатся в клетках носовых пазух, которые отвечают за выработку слизи.

Исследователи также отметили, что COVID-19 приобрёл новые черты и теперь способен влиять на интерфероны вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами. Учёные надеются, что их находки помогут направить в нужное русло разработку вакцины от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ предполагают: пандемия коронавируса завершится не раньше, чем через полгода. Это подтвердил заведующий отделом Национального исследовательского центра по эпидемиологии и микробиологии Минздрава Александр Бутенко. Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев, отметил специалист.