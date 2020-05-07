Учёные обнаружили новые разновидности коронавируса

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических модификаций коронавируса SARS-CoV-2, больше известного в мире как COVID-19. Выявленные разновидности отличаются друг от друга на уровне РНК-геномов.

Учёные выявили четыре обособленных подвида. Два из них являются большей частью европейскими, один характерен в основном для США и ещё один является смесью образцов из США и Европы.

При этом только одна европейская ветвь непосредственно связана с вирусом из Китая, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные исследований. Две других разновидности образуют семейство «оригинальных» вирусов, которые попали в Европу и США из Азии. Ещё одна содержит геномы из Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Таким образом, геномы COVID-19 варьируются в зависимости от региона, хотя изначально генетический состав был более однородным. Появление модификаций произошло из-за общемировой эпидемии.

Исследователи призвали учёных, которые ведут разработку вакцины, учитывать генетическую изменчивость возбудителя коронавируса. Вместе с тем пока неизвестно, могут ли новые знания каким-либо образом повлиять на результат. Например, замглавы германского Института Роберта Коха Ларс Шааде считает, что известные мутации коронавируса не могут оказать принципиального влияния на разрабатываемую вакцину, писал NEWS.ru.