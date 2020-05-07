Учёные обнаружили новые разновидности коронавируса

Специалисты Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических модификаций коронавируса SARS-CoV-2, больше известного в мире как COVID-19. Выявленные разновидности отличаются друг от друга на уровне РНК-геномов.
Учёные выявили четыре обособленных подвида. Два из них являются большей частью европейскими, один характерен в основном для США и ещё один является смесью образцов из США и Европы.
При этом только одна европейская ветвь непосредственно связана с вирусом из Китая,
Таким образом, геномы COVID-19 варьируются в зависимости от региона, хотя изначально генетический состав был более однородным. Появление модификаций произошло из-за общемировой эпидемии.
Исследователи призвали учёных, которые ведут разработку вакцины, учитывать генетическую изменчивость возбудителя коронавируса. Вместе с тем пока неизвестно, могут ли новые знания каким-либо образом повлиять на результат. Например, замглавы германского Института Роберта Коха Ларс Шааде считает, что известные мутации коронавируса не могут оказать принципиального влияния на разрабатываемую вакцину, писал NEWS.ru.
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