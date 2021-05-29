Учёные нашли способ «включать» и «выключать» чувство голода

https://static.news.ru/photo/60661c58-c06c-11eb-b359-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из США обнаружили нейрон в мозге, который отвечает за чувство голода. Благодаря этому открытию они намерены научиться «включать» и «выключать» потребность организма в еде, когда это необходимо, пишет «МедикФорум».

Это необходимо, например, при лечении ожирения. На основе открытия предполагается создать медицинские препараты, которые будут на определённое время притуплять голод. Ещё одной сферой применения может стать необходимость возбуждения аппетита у людей, которым в сиу тех или иных причин необходимо усиленное питание.

Сейчас исследователи экспериментируют с лабораторными мышами, оказывая различное воздействие на выявленный нейрон. Они считают, что человеческий мозг имеет аналогичное строение, поэтому регулировать чувство голода можно и у людей.

Ранее Росстат озвучил данные, согласно которым примерно каждый третий ребёнок (31%) в возрасте от трёх до 13 лет имеет избыточный вес, а у каждого девятого диагностировано ожирение. Среди подростков в возрасте 14–18 лет избыточный вес присутствует у 15%.