Учёные нашли следы самого древнего пива в Европе

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Жители Западной Европы на стыке эпох среднего и позднего неолита (около 4000 тысяч лет до н. э.) уже умели варить пиво.

Такой вывод сделали австрийские учёные, изучившие образцы древнего ячменя из трёх регионов: Египта, Германии и Швейцарии. О том, что древние египтяне умели варить пиво, было известно давно, однако о европейцах эпохи неолита таких данных до сих пор не было.

Как пишет PLOS ONE, австрийские учёные задались целью изучить микроструктурные изменения в злаках, в частности, деградацию клеточных стенок. Для этого они сравнили древний ячмень, найденный при археологических раскопках, с современными образцами. Исследователи смогли обнаружить на древних зёрнах следы процесса соложения. Учёные сделали вывод, что найденные в Швейцарии и Германии зёрна ячменя являются остатками самого древнего европейского пива.

Ранее NEWS.ru писал о находках израильских археологов, которые могут служить подтверждением событий, упомянутых в Библии.