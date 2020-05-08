Учёные нашли следы самого древнего пива в Европе

Жители Западной Европы на стыке эпох среднего и позднего неолита (около 4000 тысяч лет до н. э.) уже умели варить пиво.
Такой вывод сделали австрийские учёные, изучившие образцы древнего ячменя из трёх регионов: Египта, Германии и Швейцарии. О том, что древние египтяне умели варить пиво, было известно давно, однако о европейцах эпохи неолита таких данных до сих пор не было.
Как
Ранее NEWS.ru писал о находках израильских археологов, которые могут служить подтверждением событий, упомянутых в Библии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен