Учёные нашли клетки мозга у жертвы извержения вулкана Везувий

https://static.news.ru/photo/6f31c7f4-071d-11eb-a59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ernst Wrba/http://imagebroker.com/Global Look Press

Учёные в Италии обнаружили нейроны мозга у жертвы извержения Везувия в 79 году н.э.

Результаты исследования, проведённого учёными из неаполитанского университета Фридриха II, центра высшего образования CEINGE-Передовые биотехнологии, университета Roma Tre, Миланского университета и Национального совета по научным исследованиям, представлены в научном журнале Plos One.

По словам исследователя Гвидо Джордано, сохранившиеся нейронные структуры стали возможны благодаря превращению человеческих тканей в стекло. Это говорит о быстром охлаждении раскалённого вулканического пепла.

Ранее NEWS.ru писал, что в комплексе Саккара под Каиром археологи нашли 59 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Деревянные раскрашенные саркофаги были установлены один поверх другого в трёх колодцах на глубине от 10 до 12 метров.