Учёные нашли естественную защиту от COVID-19

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Вырабатываемый в лёгких гормон мелатонин действует как барьер против COVID-19. К таким выводам пришли учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Так, мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и лёгочных альвеол — и эпителиях. Гормон предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный ответ, в результате чего вирус остаётся в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, пишет Melatonin Research.

Подобный механизм действия лёгочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп, — говорится в результатах исследования.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что график вакцинации против COVID-19 корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в России функционируют 3098 пунктов вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.