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Американские, британские и испанские учёные выяснили, что древние люди выбирали материалы для орудий в соответствии с их прочностью и целью применения готового изделия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Journal of Royal Society Interface.

Мы смогли продемонстрировать, что наши предки принимали довольно сложные решения о том, какое сырье использовать, и делали это таким образом, чтобы производить инструменты, оптимизированные для конкретных обстоятельств, — процитировало издание руководителя исследования Аластера Ки из Кентской школы антропологии.

Исследователи тестировали найденные при раскопках в Олдувайском ущелье в Танзании каменные орудия на твёрдость, прочность и сопротивление износу. Люди, которые обитали на этой территории от 1,2 до 1,8 миллиона лет назад, выбирали породу материала с учётом того, как долго должно было использоваться орудие. Исходя из этого решения они делали выбор в пользу тех или иных качеств камня, отдавая предпочтения либо прочности, либо режущей способности материала.

Самым распространенным сырьем для каменных орудий был кварцит — это порода хорошо подходит для изготовления инструментов для резки. А вот инструменты, создаваемые для длительной работы и интенсивных нагрузок, делались из кремнистого сланца. Были и другие материалы, но они использовались заметно реже, — привело слова Аластера Ки издание.

Отмечается, что в этой местности кварцит и кремень встречаются не так часто, это также говорит об осознанности выбора материала.

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