Учёные доказали связь качества сна с браком

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Исследование норвежских учёных показало, что фаза быстрого сна у людей, состоящих в браке, оказалась длиннее, чем у холостых. Результаты научной работы представлены в журнале Frontiers in Psychiatry.

Фаза быстрого сна также известна как REM (rapid eyes movement, быстрое движение глаз). Это название объясняется характерным движением глазных яблок под закрытыми веками. В этот период наблюдается повышенная активность головного мозга, учащается дыхание и сердцебиение. Фаза быстрого сна играет важную роль в поддержании нормального функционирования организма и влияет на продолжительность жизни, при этом она легко прерывается внешними факторами. Сотрудники Норвежского Университета науки и технологий, изучая влияние брака на фазу REM, проанализировали данные участников программы Sleep Heart Health Study, в рамках которой исследовались различные аспекты качества сна. Участникам проводили полисомнографию в домашних условиях, полученные гипнограммы показывали продолжительность различных фаз.

Учёные сравнили данные двух групп по 69 человек. В одной были люди, состоящие в браке, в другой — холостые. У испытуемых, состоящих в официальных отношениях, продолжительность фазы быстрого сна составила в среднем 76,5 минуты за ночь, у холостых — 62,8 минуты. Люди, состоящие в браке, также показали повышенное процентное соотношение быстрого сна к медленному (20,5% за ночь против 17,1% у холостых). В фазе медленного сна у двух групп никаких различий не наблюдалось.

Учёные предположили, что результаты объясняются связью фазы быстрого сна с эмоциональной памятью, которая, в свою очередь, зависит от социализации. Сон с супругом или супругой может создавать чувство защищённости, уменьшая уровень стресса. Исследователи отмечают, что в ходе проекта невозможно было получить данные о том, действительно ли холостые участники спали одни. В будущем планируется ещё одно исследование, в котором этому аспекту уделят внимание.

Ранее учёные из австралийского университета Монаш совместно со своими французскими коллегами выяснили, что человеческий мозг во время быстрой фазы сна способен блокировать поступление информации из внешнего мира.