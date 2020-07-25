Учёные будут искать коронавирус у сибирских летучих мышей

https://static.news.ru/photo/f0004022-ce56-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: HitchHike/pexels.com

Учёные в России собираются в ближайшие два года изучить на предмет наличия коронавирусной инфекции геномы летучих мышей, обитающих на территории Сибири. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

Он сказал, что летучие мыши считаются животными, занёсшими коронавирус в человеческую популяцию. В РФ их много, как и в КНР. Поэтому исследователям интересно изучить этот вопрос.

По словам Шестопалова, в Китае инфекция передалась человеку из-за большой численности населения и популяции летучих мышей. Как заявил учёный, в РФ животные тоже могут быть заражены.

Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы. Если всё будет хорошо, они соберут достаточный материал, и в сентябре-ноябре мы его уже будем исследовать, — цитирует Шестопалова РИА Новости.

Как сказал эксперт, геномы мышей соберут на территории от Омской области до Бурятии. По результатам исследования можно будет сделать выводы, подчеркнул учёный.

С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 806 720 человек, 13 192 из них скончались, 597 140 пациентов выздоровели.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, итальянские учёные обнаружили в некоторых из взятых у 1,4 тысячи кошек и собак образцов антитела к COVID-19.