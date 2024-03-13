Ученый рассказал, какими будут войны будущего Академик Каляев: войны будущего станут ментальными и перейдут в киберсферу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликты будущего будут вестись в киберсфере и приобретут ментальный характер, что повлечет за собой целый ряд новых вызовов перед обществом, заявил ТАСС ученый Российской академии наук, один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта Игорь Каляев. По словам эксперта, перенос войн в киберсферу будет сопровождаться эволюцией манипулирования сознания.

С одной стороны, конечно, переход к киберсфере несет целый ряд неоспоримых благ для человечества, освобождая людей от монотонного и тяжелого труда, повышая эффективность производства и сельского хозяйства, уровень медицинского обслуживания и т. п., — сказал он.

Однако, с другой стороны, человечество столкнется с опасными и непрогнозируемыми последствиями. Как отметил ученый, для манипуляций могут применяться дипфейки, навязывание определенных ценностей и потребностей, политика двойных стандартов и масштабная дезинформация на всех уровнях.

Все это является элементами войн нового типа, а именно ментальных войн, — добавил он.

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