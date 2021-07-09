Ученый раскрыл две версии происхождения коронавируса

Большинство учёных склоняются к естественной версии происхождения нового коронавируса, однако полной определённости в данном вопросе пока нет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

По словам Нетёсова, существуют две гипотезы происхождения COVID-19 — штамм или утечка из лаборатории штамма от штамма каких-то животных.

Но всё-таки большинство учёных, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается, — сказал учёный.

Он отметил, что конспирологи уже создали целый ряд фантастических версий, однако следует анализировать само течение эпидемии и вирусный геном.

Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе — анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. Пока четкой определённости нет — искусственное это или естественное происхождение, — резюмировал Нетёсов.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов сообщил, что основной целью коронавируса является не убийство носителя, а быстрое распространение в популяции.