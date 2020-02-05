https://static.news.ru/photo/504dc4cc-484c-11ea-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Специалисты НИУ «Высшая школа экономики» доказали, что изучение нескольких иностранных языков положительно влияет на работу человеческого мозга.

Исследователи выбрали 57 студентов Высшей школы экономики, у которых изучение второго языка произошло во время учёбы в школе. Испытуемые знали английский язык на разном уровне. Гипотеза учёных состояла в том, что чем лучше испытуемый знает иностранный язык, тем чаще им пользуется. Поэтому из-за постоянного переключения между двумя языками у человека возникает больший эффект улучшения работы когнитивного контроля, полагали учёные.

Сначала студентов проверяли на знание английского, а затем они приступали к тесту на внимательность. Его суть заключалась в том, что испытуемый должен был нажимать на правильные клавиши при появлении на экране определенных стимулов. Этот тест измерял скорость реакции человека.

Выяснилось, что чем лучше студенты знали иностранный язык, тем быстрее они выполняли тест на внимательность. Результаты исследования показали взаимосвязь между уровнем владения иностранным языком и когнитивным контролем, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что учёные из Гарварда доказали связь седины со стрессом.