Учёные посчитали годы человеческих жизней, потерянных из-за пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина Pfizer Inc and BioNTech's от COVID-19 эффективна в 85% случаев. Статью с такими данными опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Данные издания основаны на результатах исследования, проведённого на более чем 7 тысячах медицинских работников, вакцинированных в центре «Шеба» в Израиле. У них наблюдалось снижение симптоматики на 85% между 15-м и...