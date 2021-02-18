Учёные посчитали годы человеческих жизней, потерянных из-за пандемии

Учёные подсчитали общее число лет человечески жизней, потерянных из-за пандемии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
В качестве среднего значения исследователи
В ходе исследования учёные проанализировали прогнозы об общем числе смертей от коронавируса в странах мира, информацию о 1 279 866 случаях смерти в 81 стране мира, а также учитывали ожидаемую среднюю продолжительность жизни.
В результате получилось, что 44,9% потерянных лет жизни приходится на людей в возрасте от 55 до 75 лет. Ещё 30,3% приходятся на возрастную группу моложе 5 лет, 25% — старше 75 лет. У мужчин показатель потерянных лет на 44% выше, чем у женщин.
Ущерб, причинённый COVID-19, в 2–9 раз превышает ущерб от сезонного гриппа, но при этом в 2–4 раза ниже, чем от заболеваний сердца и сосудов.
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