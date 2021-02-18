Учёные посчитали годы человеческих жизней, потерянных из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/f4f80910-7276-11eb-8871-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные подсчитали общее число лет человечески жизней, потерянных из-за пандемии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В качестве среднего значения исследователи брали факт , что одна смерть от коронавируса уносит 16 лет, которые мог бы прожить человек. Таким образом, потери от пандемии достигают около 20,5 миллиона лет жизни.

В ходе исследования учёные проанализировали прогнозы об общем числе смертей от коронавируса в странах мира, информацию о 1 279 866 случаях смерти в 81 стране мира, а также учитывали ожидаемую среднюю продолжительность жизни.

В результате получилось, что 44,9% потерянных лет жизни приходится на людей в возрасте от 55 до 75 лет. Ещё 30,3% приходятся на возрастную группу моложе 5 лет, 25% — старше 75 лет. У мужчин показатель потерянных лет на 44% выше, чем у женщин.

Ущерб, причинённый COVID-19, в 2–9 раз превышает ущерб от сезонного гриппа, но при этом в 2–4 раза ниже, чем от заболеваний сердца и сосудов.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной.