У большинства пациентов с подтверждённым COVID-19 обнаружены антитела

https://static.news.ru/photo/589b024c-946f-11ea-ba56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Американские учёные, протестировав более тысячи пациентов, переболевших COVID-19, заявили, что у большей половины появились антитела к новому вирусу.

Сотрудники школы Маунт-Синай в Нью-Йорке проанализировали данные по 1343 пациентам, у 624 их которых COVID-19 был подтверждён по ПЦР-тестам, а остальным 719 диагноз поставлен по совокупности симптомов. Они установили, что у 57% был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% — низкий титр антител, а у 39% пациентов антитела вообще не были обнаружены.

Медики заметили, что антитела против SARS-CoV-2 появились у тех пациентов, которым был поставлен диагноз с помощью ПЦР-теста.

Коме того, примерно у 20% больных ПЦР-тест остаётся положительным даже после исчезновения симптомов, пишет medRxiv.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила того, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. К такому предположению в ВОЗ пришли после того, как главный реаниматолог больницы французского города Бобиньи Ив Коэн сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться в стране ещё 27 декабря. По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в клинику в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что во время госпитализации проводились тестирования на грипп, а также на другие виды коронавирусов, и они были отрицательными, писал NEWS.ru.