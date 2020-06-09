У берегов Антарктиды обнаружена неизвестная впадина глубиной 800 метров

https://static.news.ru/photo/1f62d700-aa65-11ea-a00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/12019-12019

Российские моряки нашли неизвестную впадину глубиной 800 метров у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена. Открытие совершила экспедиция океанографического судна «Адмирал Владимирский».

Окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья — редкость, — говорится в сообщении департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.

Дно моря Беллинсгаузена у берегов имеет массу глубоких продольных борозд. Как предполагает командир экспедиции Олег Осипов, они были оставлены сползающими айсбергами и ледниками.

Экспедиция проходила с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года. За это время специалистам удалось провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Исследователи уточнили координаты и береговые линии ряда островов. По результатам экспедиции будут внесены изменения в 14 морских карт.

Ранее NEWS.ru писал, что британские и датские учёные объяснили, чем вызвано смещению северного магнитного полюса Земли. Оказалось, что решающую роль в этом процессе играет «противостояние» двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под северной Канадой, а другая — под сибирским шельфом.