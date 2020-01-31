https://static.news.ru/photo/5c61ca02-441d-11ea-8646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Dietrich/Global Look Press

Примерно 55 тыс. лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами, которые в те времена населяли Европу и среднюю Азию. В результате современные люди унаследовали 1−2% неандертальской ДНК. У африканцев этого гена ранее не обнаруживалось. Учёные сделали вывод о том, что эпизоды скрещивания между людьми и неандертальцами имели место уже после того, как люди ушли из Африки.

Новые исследования учёных Принстонского университета в корне меняют эту теорию. Благодаря более совершенному вычислительному методу в геноме африканцев также удалось обнаружить ДНК неандертальцев.

Анализ показал, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев. Причем европейцы и азиаты имеют как ранние, так и поздние их варианты, а африканцы — только ранние. Таким образом, учёные пришли к выводу, что африканцы, имея неандертальцев в дальних предках, позже с ними уже не скрещивались, пишет журнал Cell.

Как неандертальцы попали в Африку, исследователи пока не знают. Предполагается, что это может быть связано с обратной миграцией древних европейцев обратно на чёрный континент.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате сексуального контакта с неандертальцами людям достался вирус папилломы. От них передались два самых опасных онкогенных вида из 600 существующих — HPV16 и HPV18. Эти штаммы могут спровоцировать образование рака шейки матки и половых органов. Чаще всего вирус передаётся половым путем.