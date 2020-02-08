https://static.news.ru/photo/e406bda0-4a62-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Финские и испанские зоологи обнаружили у инвазивных аргентинских муравьёв множество вирусов. Они выяснили, что многообразие их штаммов гораздо выше летом и что у муравьиных цариц их больше всего.

Многообразие вирусов у аргентинских муравьев оценивали в январе, апреле, июле и октябре, — сообщает Journal of General Virology.

Выяснилось, что некоторые, в основном (+) РНК-вирусы, встречаются у муравьёв только летом, зато в любое время года у цариц было выявлено больше вирусов, чем у рабочих и самцов. Исследователи связали это с числом контактов, так как именно у царицы оно максимальное из-за того, что ей приносят еду. Оказалось также, что среди рабочих самок наибольшее количество вирусов имели те, кто чаще других совершал вылазки за пищей.

Как писал NEWS.ru, нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, как насекомые образуют нечто похожее на столбы смерча. По мнению энтомологов, летающие муравьи размножились из-за аномально жаркой и влажной погоды. Массовое нашествие наблюдается ежегодно в июле и августе. Это брачный период чёрных садовых муравьёв, который длится всего несколько дней. Специалисты заверяют, что насекомые для людей не опасны.