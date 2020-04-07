Тест на иммунитет к коронавирусу могут зарегистрировать 10 апреля

https://static.news.ru/photo/caf38308-78e7-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 10 апреля могут зарегистрировать тест-систему на иммунитет к COVID-19.

По словам Максютова, первая поставка из 20 тысяч наборов реагентов отправится в регионы уже 13 апреля, сообщил он на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике.

Максютов также отметил, что «Вектор» готов в мае перейти на первую фазу клинических исследований вакцин от коронавируса, для этого уже набрана группа добровольцев, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico приступил к разработке теста для выявления людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.