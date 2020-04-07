Суперкомпьютер «Ломоносов» начал искать лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/08981588-78b7-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: blogs.nvidia.com

Сотрудники лаборатории вычислительных систем и прикладных технологий программирования НИВЦ МГУ решили использовать суперкомпьютер «Ломоносов» для поиска лекарства от коронавирусной инфекции.

В вузе отметили, что поиск и создание новых лекарственных препаратов, которые могут помочь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, являются важнейшими задачами, для которых современные технологии дают эффективные способы решения.

Сверхмощные вычислительные системы помогают значительно ускорить подбор компонентов для будущих лекарств благодаря технологиям молекулярного моделирования, передаёт РИА Новости.

Сейчас на суперкомпьютере «Ломоносов», который не имеет равных в мире по вычислительной плотности, запущены масштабные расчёты, которые будут длиться несколько дней.

Ранее, как писал NEWS.ru, биолог Анча Баранова попросила не ждать от медиков «идеального» лекарства от коронавируса. По её мнению, специалисты не способны в максимально короткие сроки разработать эффективный препарат без побочных эффектов.