Содержимое кишечников древних людей заинтересовало учёных

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Кишечная микрофлора играет важную роль в работе всего человеческого организма, влияя даже на эмоциональное состояние. Состав флоры тесно связан с рационом. Группа учёных под руководством профессора Гарвардской школы медицины Александара Костича решила исследовать изменения в диете древних людей на разных стадиях развития общества, проанализировав содержимое их кишечников. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

Исследователей заинтересовали сухие пещеры на юге США и в Мексике. Там учёным удалось найти образцы человеческих фекалий возрастом в одну-две тысячи лет. Анализ ДНК позволил идентифицировать около 500 видов бактерий, почти 40% из которых прежде не находили в составе кишечной микрофлоры человека.

Такое разнообразие кишечных бактерий в прошлом учёные объясняют развитием сельского хозяйства с доминированием однотипных злаков в рационе. Это привело к тому, что современные люди обходятся более ограниченным набором микробов-симбионтов. Для подтверждения этой гипотезы микрофлору древних жителей Америки сравнивали с образцами флоры современных жителей США и Западной Европы, а также людей из изолированных сообществ в Танзании, Мексике и Перу.

Бактерию Treponema succinifaciens обнаружили и у древних людей, и у современных жителей изолированных сообществ. Однако у представителей урбанизированных территорий этого микроорганизма не было. Среди бактерий древней микрофлоры были шире представлены гены транспозаз — ферменты, необходимые для обмена ДНК. Вероятно, они позволяли древним людям быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и к разнообразию поступающей пищи. Микрофлора современных людей содержала микроорганизм вида Akkermansia muciniphlia, отсутствующий у их предков. Сейчас эта бактерия встречается часто, считается спутницей диеты с высоким содержанием мяса и сладкого и, по некоторым данным, может играть определённую роль в развитии диабета, ожирения и хронического воспаления.

Ранее исследователи Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) назвали вероятную причину массового вымирания фауны 42 тысячи назад. Это могло произойти из-за изменения магнитного поля Земли.