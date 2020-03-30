https://static.news.ru/photo/67e302b2-72b5-11ea-b779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники американского колледжа остеопатической медицины считают, что вакцина БЦЖ (прививка от туберкулёза) может защищать от коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что различие в доле смертей от COVID-19 в разных странах может быть связано с вакцинацией БЦЖ. Однако не всё так однозначно.

Исследование учёных опубликовано в научной статье на сайте MedRxiv, которая не прошла рецензирования и редактирования другими исследователями, а также ещё не была опубликована в научном журнале — она представляет собой препринт.

Учёные давно изучают влияние БЦЖ на риск развития других инфекционных заболеваний. БЦЖ также используют для лечения рака мочевого пузыря.

В препринте исследования американских учёных существует корреляция, которая не наблюдается в Китае, где медики поголовно вакцинируют людей БЦЖ. Из этого следует, что не везде, где поголовно прививают БЦЖ, умирает меньше людей от COVID-19.

Также американские исследователи предполагают, что среди привитых БЦЖ умирает меньше людей в возрасте. Другие учёные ранее установили, что БЦЖ влияет на иммунную систему детей первое время после прививки, а не в течение всей жизни. Дети в странах, где всех вакцинируют БЦЖ, и в странах, где вакцинируют не всех, похоже реагируют на коронавирус. Исходя из этого непонятно, как БЦЖ может влиять на состояние людей старшего возраста, пишет «Медуза».

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог из Сеченовского университета оценил шансы исчезновения коронавируса. Учёный сравнил его с атипичной пневмонией.