Скончался академик РАН кардиолог Евгений Чазов

Академик РАН, почётный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве выразили соболезнования родным и коллегам учёного.

Выдающийся кардиолог и учёный, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что научные разработки Чазова применялись в России, Европе и США. В ведомстве напомнили, что за разработку тромболитической терапии учёный в 1982 был удостоен Ленинской премии.

Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провёл на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей, — подчеркнули в Минздраве.

Евгений Чазов, помимо Ленинской премии, удостоен трёх Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России. Также он является Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Героем Социалистического Труда, имеет четыре ордена Ленина.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. В ноябре ему должно было исполниться 76 лет.