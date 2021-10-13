Швейцарские учёные создали подробнейшую 3D-карту Вселенной

Учёные одного из ведущих швейцарских университетов создали самую подробную 3D-карту Вселенной. Им впервые удалось собрать достаточно данных для панорамной визуализации космического пространства, сообщает ОТР. Карту можно увидеть, надев специальные очки.

С очками погружение просто фантастическое. Это действительно похоже на то, что вы будто плывёте во Вселенной и только размерами стали больше обычного человека. Например, сейчас я вижу Землю и чувствую, что она действительно мала, как обычный футбольный мяч, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории астрофизики EPFL Ив Реваз.

С помощью 3D-карты учёные намерены понять, как материя распределяется по Вселенной.

Пользоваться виртуальной моделью Вселенной можно с помощью экрана или 3D-очков. В систему загружены десятки терабайт информации, на основе которой специальные алгоритмы создают изображения галактик. Пользователи могут рассмотреть планеты в подробностях и воссоздать эволюцию звёзд от большого взрыва. Программу может скачать любой желающий, но запустить её удастся только на мощном компьютере.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв прокомментировал присуждение Нобелевской премии по физике трём учёным за моделирование глобального потепления. Киселёв рассказал, что парниковые газы и озон действуют по разным принципам, из-за чего исследование было тяжело провести. Для этого нужно уметь моделировать химию атмосферы в разных частях Земли.