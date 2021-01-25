Российские учёные сделали первое фото британского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f181a0a-5ed3-11eb-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua

Специалисты Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса.

Согласно данным ведомства, снимок сделали сотрудники ФБУН ГЕНЦ «Вектор».

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, которые были разработаны учреждениями Роспотребнадзора, способны надёжно выявить заражение британским штаммом, а тест-система ЦНИИЭ ведомства может отличить вариантный вирус от немутантных форм.

В ведомстве добавили, что характерные для британского варианта вируса мутации не оказывают влияния на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у COVID-19 изменениями.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму.