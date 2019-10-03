https://static.news.ru/photo/e481141a-e680-11e9-8ef3-fa163e074e61_660.jpg «Профессор Леванидов» Фото: fish.gov.ru

Исследователи в ходе экспедиции на судне «Профессор Леванидов» обнаружили на глубине более 200 м от запада до востока моря Лаптевых чёрного палтуса, а в Чукотском море выявлено огромное количество минтая. Об этом сообщил научный руководитель Алексей Орлов.

Он отметил, что в истории рыбохозяйственных исследований никогда ещё не было такой масштабной экспедиции, пишет « Российская газета ».

Количество минтая по сравнению с прошлогодней съёмкой возросло более чем в 50 раз. Пока непонятно, откуда он взялся. Но такое количество минтая сулит большие перспективы его промысла в будущем. А краба-стригуна мы обнаружили на всей акватории Карского моря, — сказал Орлов.

По его словам, в Карском море может быть открыт широкомасштабный промысел этого вида краба.

Специалисты также обнаружили сайку, которая практически исчезла из Баренцева моря из-за изменений климата. Крупная половозрелая сайка также была обнаружена в больших количествах в водах Карского моря.

Судно завершило трёхмесячную экспедицию под названием «Трансарктический переход» и прибыло из Владивостока в Мурманск. За одну навигацию «Профессор Леванидов» преодолел семь арктических морей.

В Росрыболовстве отметили, что полученные участниками экспедиции данные позволяют существенно увеличить прогнозы относительно запасов водных биоресурсов для промысла.

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