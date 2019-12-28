Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал сообщил, что исследователи из Псковского (ПсковГУ) и Санкт-Петербургского (СПГУ) университетов и их коллеги из Тартуского университета (Эстония) начали работу в сфере ранней диагностики диабета второго типа.
Смысл проекта в том, что коллектив ученых из Пскова и Прибалтики занимается изучением того, чтобы на основе анализа крови как можно раньше диагностировать диабет, то есть на ранней стадии, — цитирует проректора ПсковГУ ТАСС.
Он также добавил, что исследования будут проходить в Псковской области и в Эстонии, после чего учёные планируют обмениваться результатами и консультироваться друг с другом.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль.
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