https://static.news.ru/photo/4f1f832c-2a6c-11ea-b5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал сообщил, что исследователи из Псковского (ПсковГУ) и Санкт-Петербургского (СПГУ) университетов и их коллеги из Тартуского университета (Эстония) начали работу в сфере ранней диагностики диабета второго типа.

Смысл проекта в том, что коллектив ученых из Пскова и Прибалтики занимается изучением того, чтобы на основе анализа крови как можно раньше диагностировать диабет, то есть на ранней стадии, — цитирует проректора ПсковГУ ТАСС.

Он также добавил, что исследования будут проходить в Псковской области и в Эстонии, после чего учёные планируют обмениваться результатами и консультироваться друг с другом.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль.