Российские биофизики по-новому подошли к лечению заболеваний сердца

https://static.news.ru/photo/2f70921e-becc-11eb-9745-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ (Долгопрудный, Московская область) предложили новый подход к созданию препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Радио 1» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Российские специалисты в сотрудничестве с коллегами из-за рубежа исследовали уникальные биохимические и биофизические характеристики жизненно важных рецепторов сердечно-сосудистой системы. Эти рецепторы играют важную роль в протекании процесса старения.

Подробное знание их структуры позволит точнее подбирать особые вещества-реагенты, осуществляющие связь с рецептором и передачу сигнала, обеспечивая корректное и безопасное лечение пациентов, — рассказали в Мининвесте.

Биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ, в том числе и на новейшие специально синтезированные для этой цели препараты. Результаты исследования позволят создать лекарства нового поколения.

Российским учёным помогали специалисты из китайского Чжэцзянского университета, Индийского технологического института и Университета Южной Калифорнии.

Ранее в Красноярске учёные успешно испытали на животных препарат для лечения самой агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Лекарство может появиться в массовом обороте через три — пять лет.