Российские биофизики по-новому подошли к лечению заболеваний сердца

Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ (Долгопрудный, Московская область) предложили новый подход к созданию препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Радио 1» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Российские специалисты в сотрудничестве с коллегами из-за рубежа
Подробное знание их структуры позволит точнее подбирать особые вещества-реагенты, осуществляющие связь с рецептором и передачу сигнала, обеспечивая корректное и безопасное лечение пациентов, — рассказали в Мининвесте.
Биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ, в том числе и на новейшие специально синтезированные для этой цели препараты. Результаты исследования позволят создать лекарства нового поколения.
Российским учёным помогали специалисты из китайского Чжэцзянского университета, Индийского технологического института и Университета Южной Калифорнии.
Ранее в Красноярске учёные успешно испытали на животных препарат для лечения самой агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Лекарство может появиться в массовом обороте через три — пять лет.