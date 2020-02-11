В Новосибирске открылась крупнейшая в мире 50-тонная установка по синтезу графеновых нанотрубок Graphetron 50 компании OCSiAl, принадлежащей Роснано.
Об этом
Это уже вторая установка компании OCSiAl, первая была пущена в 2013 году, её годовая производственная мощность равняется 25 тоннам.
Углеродные нанотрубки обладают множеством полезных свойств, хорошо проводят тепло и ток, а также отличаются высокой прочностью и механической устойчивостью.
Ранее NEWS.ru сообщал о создании американскими учёными графена из углеродосодержащих отбросов. Химики предложили технологию, которая в состоянии переработать тонну мусора за пару минут. При этом в качестве источника сырья могут подойти любые твёрдые вещества с высоким содержанием углерода: автомобильные покрышки, нефтяной кокс, пластиковые отходы и древесина.
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