https://static.news.ru/photo/62d134fc-4cb7-11ea-aa5d-fa163e074e61_660.jpg Сотрудник лаборатории Центра прототипирования новых материалов на основе одностенных углеродных нанотрубок компании OCSiAl в Новосибирске держит образец Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирске открылась крупнейшая в мире 50-тонная установка по синтезу графеновых нанотрубок Graphetron 50 компании OCSiAl, принадлежащей Роснано.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роснано Анатолия Чубайса.

Это уже вторая установка компании OCSiAl, первая была пущена в 2013 году, её годовая производственная мощность равняется 25 тоннам.

Углеродные нанотрубки обладают множеством полезных свойств, хорошо проводят тепло и ток, а также отличаются высокой прочностью и механической устойчивостью.

Ранее NEWS.ru сообщал о создании американскими учёными графена из углеродосодержащих отбросов. Химики предложили технологию, которая в состоянии переработать тонну мусора за пару минут. При этом в качестве источника сырья могут подойти любые твёрдые вещества с высоким содержанием углерода: автомобильные покрышки, нефтяной кокс, пластиковые отходы и древесина.