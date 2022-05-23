Росатом поставит оборудование c ионизирующим излучением в Бангладеш

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Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА»), входящий в контур управления дивизиона «Русатом Хэлскеа», выиграл тендер и заключит контракт на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции в Бангладеш. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Общая сумма контракта составляет 3,9 миллиона долларов. Организатором конкурса выступил Институт радиационной и полимерной технологии при Комиссии по атомной энергии Бангладеш. В тендере также приняли участие компании из России, Китая и Германии. В 2023 году АО «НИИТФА» выполнит все работы, включая проектирование, производство, поставку, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки.

По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Игоря Обрубова, реализация проекта позволит укрепить международную репутацию российской госкорпорации.

«Реализация проекта в Народной Республике Бангладеш позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования, применяемого для гамма-облучения продукции. Уверены, что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию „Русатом Хэлскеа“ как надежного поставщика решений в области радиационных технологий», — отметил он.

pixabay.com

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации является разработчиком технологических установок с использованием изотопа Co-60 (кобальт-60). Гамма-установка обладает более глубокой проникающей способностью и подходит для материалов средней и высокой плотности.