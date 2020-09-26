Птицы во время пандемии стали петь тише и «сексуальнее»

В последние месяцы самцы птиц начали петь значительно мягче, чтобы привлечь самок. Такими наблюдениями поделились экологи из Сан-Франциско. Причиной этого, как полагают они, стала пандемия коронавируса.
Не очевидная на первый взгляд связь заключается в том, что опустевшие во время карантина калифорнийские города стали тише,
Экологи отметили, что птицы очень быстро приспосабливаются к переменам в окружающей среде. Они также предположили, что долгосрочные меры по снижению шумового загрязнения мегаполисов могут привести к большему видовому разнообразию в животном мире.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкие учёные обнаружили у чёрных ворон важный маркер сознания — способность субъективно переживать события окружающего мира и собственной жизни.
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