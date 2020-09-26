Птицы во время пандемии стали петь тише и «сексуальнее»

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В последние месяцы самцы птиц начали петь значительно мягче, чтобы привлечь самок. Такими наблюдениями поделились экологи из Сан-Франциско. Причиной этого, как полагают они, стала пандемия коронавируса.

Не очевидная на первый взгляд связь заключается в том, что опустевшие во время карантина калифорнийские города стали тише, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследования. Раньше городской шум вынуждал птиц петь гораздо громче, а после введения ограничений их звуки стали мелодичнее, или, выражаясь человеческими понятиями, «сексуальнее». При этом ещё и тише примерно на треть, говорится в статье.

Экологи отметили, что птицы очень быстро приспосабливаются к переменам в окружающей среде. Они также предположили, что долгосрочные меры по снижению шумового загрязнения мегаполисов могут привести к большему видовому разнообразию в животном мире.

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