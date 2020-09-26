Учёные обнаружили у ворон наличие субъективного опыта

https://static.news.ru/photo/cdcb5d9e-ffec-11ea-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Baesemann/Global Look Press

Учёные из Института нейробиологии при Тюбингенском университете (Германия) обнаружили у чёрных ворон важный маркер сознания — способность субъективно переживать события окружающего мира и собственной жизни.

Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Science.

Так, исследователи выяснили, что чёрные вороны при выполнении конкретных задач могут демонстрировать нейронный ответ, который коррелирует с их восприятием стимула. Другими словами, птицы способны субъективно осознавать всё то, что происходит вокруг них.

Как уточняется, в ходе исследования вороны должны были кивать головой при возникновении визуальных стимулов на экране. Как правило, это были яркие цветные геометрические фигуры. Когда птицы реагировали, учёные оценивали одноклеточную активность 480 нейронов в их мозге.

Ранее NEWS.ru писал, что орнитолог, президент ассоциации любителей птиц Владимир Романов прокомментировал массовую гибель ворон в Саратовской области. По его словам, причиной смерти пернатых может быть отравление токсинами, источником которых являются местные нефтехимические производства.